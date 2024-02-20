Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Многие западные компании зависят от поставок обогащенного урана или топлива из России.

Санкции Запада против «Росатома» заведут ядерную отрасль многих стран в тупик. Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его мнению, снижение зависимости в этой сфере — цитата — «обойдется Европе в миллиарды».

Гросси подчеркнул, что Москва не сократила, а напротив нарастила свое присутствие на мировом рынке обогащенного урана.

«Многие компании на Западе зависят от поставок из России обогащенного урана или топлива. Введение санкций в отношении „Росатома“ будет нереалистичным и нецелесообразным. Это поставит атомную промышленность в тупик во многих странах», — прокомментировал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Гросси добавил, что Европа по-прежнему сильно зависит от «Росатома», который поставляет на мировой рынок почти половину обогащенного урана. В частности, Соединенные Штаты в прошлом году купили у России ядерное топливо на сумму в один миллиард двести миллионов долларов. Это самый большой показатель за все время ведения такой статистики.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Тогда США, страны ЕС и НАТО вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия якобы является вторжением. Тем не менее Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии раскрыли содержание 13-го пакета санкций Евросоюза против России.