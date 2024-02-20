В Минобороны РФ рассказали о грузинских и канадских наемниках в Авдеевке

МО: вместе с боевиками «Азова»* в Авдеевке были наемники из Канады и Грузии

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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ВСУ и их заграничные помощники при побеге оставили импортные лекарства, сухпайки и патроны.

В Авдеевке вместе с боевиками «Азова»* находились также канадские и грузинские наемники. Об этом сообщили в Минобороны России.

«По допросу командира роты „азовского“* батальона, их было порядка десяти человек — канадцев. И были еще грузины. Это наемные войска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на оборудованном опорном пункте найдены холодильники, места подзарядки аккумуляторов, мастерская, запасы заграничных лекарств и продовольствия. Были также сухпайки, которые принадлежат наемникам из Канады и Грузии.

Вместе с тем обнаружены неиспользованные импортные патроны, а еще склад боеприпасов американского и чешского производства к 120-миллиметровым минометам.

В ходе допроса украинский боевик рассказал, что в Авдеевке были канадские наемники. Он раскрыл сведения о местоположении ВСУ, наши бойцы уже начали действовать согласно этой информации.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О полном освобождении города сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент страны Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

В Минобороны отмечали, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия города под контроль.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские бойцы находят в освобожденной Авдеевке.

* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.