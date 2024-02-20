Костромские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Минобороны РФ показало соответствующие кадры.

Штурмовые подразделения костромских десантников из состава «Южной» группировки войск штурмом взяли опорный пункт боевиков ВСУ под Артемовском, улучшив тем самым положение российских сил по переднему краю. Соответствующие кадры показало Минобороны РФ.

Так, в ходе воздушной разведки позиций противника наши бойцы вскрыли их основные огневые точки и укрытия со скоплением живой силы.

Когда с помощью артиллерии были подавлены основные огневые средства ВСУ, десантники стремительно овладели позициями противника, уничтожая боевиков огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами.

«После занятия вражеского опорного пункта, штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку от противника и приступили к активной обороне», — отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители освобожденной Авдеевки встретили российские войска.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.