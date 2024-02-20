Канада отправит Украине более 800 многоцелевых беспилотников

Фото: www.globallookpress.com / Nathan Denette

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ВСУ получат дроны уже весной.

Канада решила отправить на Украину более 800 многоцелевых беспилотников. Общая их стоимость 70 миллионов долларов, сообщил министр национальной обороны страны Уильям Блэр.

Ожидается, что боевики ВСУ получат дроны уже весной. При этом недавно Блэр заявлял, что страна намерена выделить 44 миллиона долларов на обеспечение Украины истребителями F-16.

Украинские боевики ощущают острую нехватку вооружения и техники. Кроме того, запасы живой силы сильно истощились после провала летнего контрнаступления и потери Авдеевки. Теперь ВСУ приходится уходить в оборону. В это время поддержка киевского режима со стороны США и Европы существенно сократилась. В Вашингтоне до сих пор не могут согласовать выделение нового пакета военной помощи Незалежной.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины. Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия наращивает темп в производстве техники.