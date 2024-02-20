«Убедил наездом»: как создавалась самая народная и душевная группа «Любэ»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

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Сегодня их слушают от Волги до Енисея — люди всех профессий и возрастов. Однако Игорь Матвиенко изначально сомневался в кандидатуре солиста Расторгуева.

Уникальный коллектив, чьи песни сразу же становятся народными и актуальны во все времена. Неповторимый стиль, узнаваемые гитарные рифы, но главное — пронизывающие душу слова. Это все о группе «Любэ», которая отмечает 35-летие творческой деятельности. И к этой дате музыканты подготовили два больших концерта в Москве. А это значит, что зрителей ждет настоящая магия на сцене. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова все выяснила.

1994-й год, Севастополь. Концерт на пристани собрал чуть ли не весь город. Выступает группа Любэ — ей всего пять лет, а их песни — душевные, народные — уже знают наизусть. Лицо Николая Расторгуева — для всех, как родное.

Он бессменный солист группы уже 35 лет, и кажется, по-другому и быть не могло. Хотя знакомство с Игорем Матвиенко поначалу не задалось. Тогда еще не было «Любэ»: Расторгуев пробовался в рок-группу «Здравствуй, песня». И Матвиенко сомневался в его кандидатуре — был ни худощав, ни патлат, никакого имиджа рок-музыканта.

«Убедил наездом исключительно», — отмечает Расторгуев.

«Он сказал, я же выучил все, что ты, блин, это вот ну тоже. Непереводимые дальше фразы были. И он меня так этим напором. Я говорю, ну хорошо, поехали», — вспоминает народный артист России, художественный руководитель группы «Любэ» Игорь Матвиенко.

Образ военного ему подошел куда больше — гимнастерка, галифе, офицерские сапоги. Песни «Комбат» и «Ты неси меня, река» Расторгуев всегда исполняет так, что невозможно поверить, что он никогда не служил в армии.

Песни, которые любит вся страна, создает нерушимый коллектив группы Любэ. В честь 35-летия они дают два больших концерта — 22 и 23 февраля. Билетов уже практически нет.

«Сила „Любэ“ в том, что это уникальное явление. Каждый раз я вот из зала смотрю, выходит Николай, встает на точку и практически в течение там двух — двух с с половиной часов с этой точкой не сходит, и происходит какая-то магия», —отмечает Игорь Матвиенко.

Композитор и создатель группы Игорь Матвиенко пишет музыку для всех песен. А стихи, которые трогают до глубины души, — сочиняют поэты Александр Шаганов и Михаил Андреев.

«Быть поэтом-песенником — очень сложно, но это лучше, чем работать», — шутит Шаганов.

«Так в России березы шумят, отчего белоствольные все понимают у дорог, преклонившись под ветром, стоят и листву так печально кидают. Я бы ничего не хотел переделывать», — говорит Андреев.

Их слушают от Волги до Енисея — люди всех профессий и возрастов.

«Они говорят искренне с людьми, они не врут, значит, на сцене они одни, а в жизни другие — нет! Они искренние! Открытые!» — считает актер Михаил Пореченков.

«Просто… Россия. Песни… песни, которые сразу попадают в душу», — отмечает Галина Бокашевская.

В жизни Николая Расторгуева ничто не предвещало эстрадной карьеры: его родители — простые работяги. Папа — водитель, мама — швея. Музыкой он увлекся только в 16 лет — зафанатев от группы «The Beatles». Но, видно, был дар от природы, который не утаить. В технологическом ВУЗе он продержался недолго.

Мне было крайне неинтересно, и меня благополучно оттуда выгнали. Я, кстати говоря, недавно, буквально месяц назад, встретил ректора института, в котором я учился. Я ему сказал спасибо огромное, благодаря вам я теперь стал тем, кем я теперь являюсь», — рассказал Николай Расторгуев.

Все сложилось так, как должно было быть. «Любэ» россияне называют самой популярной патриотической группой. Вместе с исполнителем Шаманом. Вскоре Николай Расторгуев и Ярослав Дронов представят свой общий проект

«У нас зреет грандиозное событие, готовится опера „Князь Владимир“. Основную партию исполняет Ярослав Дронов под кличкой Шаман, а его ближайший сподвижник — Федор — исполняет ваш покорный слуга. Вот, но и там участвуют много артистов, хоры там и так далее», — прокомментировал солист группы «Любэ».

Обещают, что оперу поставят уже в этом году. А пока — принимают поздравления и готовятся к концертам, которые состоятся уже на этой неделе