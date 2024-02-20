ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
Виктория Алакоз 15 0
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Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин
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Атака была зафиксирована в два часа ночи со стороны населенного пункта Карловка.
Украинские националисты ночью, 20 февраля, выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что атака была зафиксирована в два часа ночи со стороны населенного пункта Карловка.
Сведений о пострадавших и повреждениях на земле нет.
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