Организм сигнализирует: чем опасна привычка ставить несколько будильников

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Эта привычка не всегда говорит о том, что человек боится просто проспать. А последствия могут быть довольно плачевными.

Привычка ставить сразу несколько будильников по утрам сигнализирует о нескольких вещах, заявил в беседе с изданием aif.ru психолог и сомнолог Алексей Мелехин. Он рассказал, чем опасен этот феномен, который называют еще «множественные будильники».

Желание поставить сразу несколько будильников является неким индикатором некоторых вещей. Например, что человек хочет отложить начало дня, потому что не справляется, ему тяжело. Либо человек эмоционально истощен. Также эта привычка указывает на продром таких состояний, как, например, депрессия. Это может быть признаком навязчивости в структуре обсессивно-компульсивных расстройств, когда человек пытается и даже создает целый ритуал досыпания.

Эта привычка также говорит о завышенных требованиях человека к себе, страхе проспать или опоздать на работу либо учебу.

Чем может обернуться такая привычка? В первую очередь, фрагментарным сном (просыпания посреди ночи), который станет следствием кардионевроза, панических атак, внутричерепного давления, головных болей, раздражительности. Кроме того, у человека, который ставит несколько будильников подряд, возрастают риски дорожных аварий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему сны с четверга на пятницу часто становятся вещими и что означают.