Ветеран разведки Петр Ткачев погиб в результате возгорания лампы

Фото: Из открытых источников mosdomveteran.ru

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Бездыханное тело 101-летнего пенсионера обнаружила его сиделка.

В Москве трагически погиб 101-летний ветеран разведки Петр Ткачев, который отвечал за безопасность российской делегации на Тегеранской конференции 1943 года. Его обгоревшее тело нашла сиделка, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Его тело было найдено в минувшее воскресенье в собственной квартире. Предварительно установлено, что ветеран разведки отравился продуктами горения в результате возгорания настольной лампы. Площадь пожара составила два квадратных метра, поэтому помощь спасателей не потребовалась.

«В ходе осмотра на голове, шее, а также на левой руке и левой части туловища выявлены ожоги», — сообщил представитель оперативных служб.

По факту трагедии началась проверка.

Петр Ткачев родился во время Великой Отечественной войны, служил в 32-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1942 году, сражаясь под Новороссийском, был ранен. После лечения принимал участие в обеспечения безопасности российской делегации на Тегеранской конференции, в которой были лидеры антигитлеровской коалиции — Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт.

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