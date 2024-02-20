В Финляндии выросло число увольнений из резерва после вступления страны в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Jussi Nukari

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Только с начала 2024-го общее число уволившихся составляет почти полторы тысячи человек.

В Финляндии резервисты начали массово увольняться, пишет Helsingin Sanomat. По данным издания, только в этом году из резерва уволились в общей сложности 1435 человек, из них 1200 — в текущем месяце. Для сравнения — в прошлом году их было всего 1650.

Резервисты, которые покидают военную службу в Финляндии, должны пройти переподготовку на гражданские специальности. Однако это число оказалось настолько большим, что на учебных курсах возникла острая нехватка мест.

С чем связан рост числа увольнений резервистов — не уточняется. Однако можно предположить, что причиной тому может быть вступление Финляндии в НАТО. Страна стала участницей Североатлантического альянса в апреле 2023-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Финляндия готовится полностью запретить россиянам сделки с недвижимостью.