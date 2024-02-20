Раздетый, грязный и напуганный: что известно о найденном в подъезде ребенке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Мальчика обнаружили на лестничной площадке жильцы многоэтажки в Петербурге. Куда подевались его родители и какая судьба ждет малыша дальше?

Полиция Петербурга выясняет подробности истории, которая подняла на уши всех жителей многоэтажки в Петербурге. Там несколько часов пытались найти родителей пятилетнего ребенка, который оказался в подъезде один, и без одежды.

У мальчика особенности в развитии, поэтому сам он не мог ничего рассказать. Позже нашлась мама. Оказалось, что она вышла в аптеку, а малыша оставила с няней, которая в итоге уснула. Что произошло дальне — узнала корреспондент «Известий» Диана Чуприна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Новосибирске нашли на улице завернутого в пакет младенца. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.