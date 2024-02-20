От Гордона до Рианны: кто из известных людей родился 20 февраля

Фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

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Эти звезды появились на свет в самых разных уголках планеты. Но их объединяет общая дата, которая стала точкой отсчета начала жизни.

20 февраля — очень богатый на праздники день. Мало того, что в эту дату отмечается по меньшей мере сразу семь праздников, он также стал днем рождения для целой плеяды знаменитостей со всего мира. 5-tv.ru решил вспомнить, по какому же поводу можно отметить 20 февраля.

Дни рождения

Рианна

Рианна. Фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

Знаменитая барбадосская певица, актриса и модель родилась в 1988 году. Она обрела мировую популярность в 2005 году, с выходом альбома Music of the Sun. С тех пор сохраняет статус одной из наиболее успешных и влиятельных исполнительниц в музыкальной индустрии. Помимо творчества она также занимается благотворительной деятельностью: Рианна является основательницей фонда помощи нуждающимся детям Барбадоса.

Курт Кобейн

Курт Кобейн. Фото: www.globallookpress.com / imago stock& people

Легендарный вокалист группы Nirvana и один из самых известных членов «Клуба 27» родился в 1967 году. Он с детства учился играть на гитаре и мечтал быть музыкантом, и его мечте суждено было осуществиться. Кобейн обрел всемирную популярность, а его альбом Nevermind заслушала до дыр вся молодежь 90-х. К сожалению, жизнь музыканта трагически оборвалась в 1994 году, а обстоятельства его смерти остаются невыясненными до сих пор.

Александр Гордон

Александр Гордон. Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Российский телеведущий Александр Гордон родился в 1964 году в семье известного советского писателя и драматурга Гарри Гордона. Он известен своим острым умом, прямотой и нестандартным подходом к ведению программ. Его передачи часто вызывают бурные дискуссии и широкий общественный резонанс. За заслуги в области журналистики он дважды становился лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий ток-шоу».

Юлия Волкова

Юлия Волкова. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Юлия Волкова, родившаяся в 1985 году, известна как одна из самых ярких и успешных певиц в российской поп-музыке. Будучи участницей суперпопулярного дуэта «Тату», она построила себе блистательную карьеру в отечественном шоу-бизнесе и ушла в свободное плавание. Несмотря на свой скандальный имидж, она является матерью двух детей.

Дмитрий Хрусталев

Дмитрий Хрусталев. Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

Знаменитый российский шоумен и телеведущий Дмитрий Хрусталев родился в 1979 году. Став популярным за счет комедийных программ, он смог не стать заложником одного образа, а заработать себе репутацию одного из самых харизматичных ведущих на отечественном ТВ. Помимо ярких появлений на экранах страны, он также снимается в кино и даже играет на сцене московского драматического театра.

Наталия Гулькина

Наталия Гулькина. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Родившаяся в 1964 году звезда группы «Мираж» известна каждому, кто жил на закате СССР. Ее хиты до сих пор любимы слушателями по всей стране, а сама певица не раз удостаивалась почетных наград, таких как премия «Золотой граммофон» и звание заслуженной артистки РФ.

Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд. Фото: www.globallookpress.com / Kristin Callahan

Синди Кроуфорд, которая родилась в 1966 году, известна как одна из самых успешных и влиятельных моделей всех времен. Ее красота, стиль и харизма сделали ее иконой моды и поп-культуры. Она была одной из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей 90-х и сотрудничала с крупнейшими мировыми брендами. Кроуфорд также известна своей благотворительной деятельностью и работой по повышению осведомленности о раке груди.

Павел Мончивода

Павел Мончивода. Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

Завершает список именинников бас-гитарист культовой группы Scorpions, родившийся в 1967 году. Он начал карьеру в рок-группах еще в 15 лет, за что получил прозвище «Малыш», однако его рвение и талант в результате привели его в одну из самых известных групп в истории рок-музыки.

Праздники

Также не стоит забывать, что 20 февраля отмечаются: Всемирный день социальной справедливости, День леденцовых петушков, День Луки, День профессионального алкоголика, День любви к своему питомцу, День вишневого пирога и День яблока. Если вам хочется хорошо провести время в этот вторник — воспользуйтесь одним из перечисленных поводов, а, может, и всеми сразу!

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