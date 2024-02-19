Путин поручил проработать меры социальной поддержки многодетным отцам

Фото: www.globallookpress.com / John Rowley

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Доклад по этой теме президент ждет от кабмина до 31 марта текущего года.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать меры социальной поддержки многодетным отцам. Об этом 19 февраля сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее поручение дано правительству по итогам рабочей поездки главы государства в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10–11 января 2024 года. Доклад по этой теме президент ждет до 31 марта текущего года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что многодетным семьям могут разрешить бесплатную парковку. По словам авторов инициативы, подобная практика уже есть в некоторых регионах, теперь же ее хотят расширить на всю страну.