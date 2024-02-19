Путин поручил кабмину заняться увеличением реальных доходов россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Глава государства указал на необходимость уделить этому вопросу «особое внимание».

Президент России Владимир Путин поручил правительству на период до 2030 года уделить «особое внимание» увеличению реальных доходов граждан страны. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания 21 декабря 2023 года Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Так, глава государства указал на необходимость обратить внимание на динамику увеличения доходов россиян, имеющих невысокий заработок, а также дальнейшее снижение уровня бедности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уровень безработицы в России упал до рекордно низкого уровня. По состоянию на 8 февраля 2024-го, этот показатель составляет всего 3,2%.