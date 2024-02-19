«Штаты слабеют на глазах»: почему Эквадор передумал поставлять советскую технику США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov; Личный архив Александра Шатилова; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Эксперты в один голос твердят, что американское влияние начинает размываться. Многие страны, даже бедные, отказываются плясать под дудку Вашингтона.

Эквадор передумал обменивать советскую технику на новые американские образцы. Об этом сообщил посол России Владимир Спринчан, после встречи с эквадорским президентом Даниэлем Нобоа. Согласно официальной позиции Эквадора, страна отказалась от сделки с США из-за нежелания быть втянутой в конфликт, так как очевидно, что оружие перенаправили бы в Киев. Такая резкая перемена позиции не может не удивлять, ведь совсем недавно президент страны называл советскую технику металлоломом и планировал получить от Америки новую, на сумму 200 миллионов долларов. 5-tv.ru пообщался с экспертами в данной теме и разобрался, что стало причиной изменения курса внешней политики Эквадора.

По словам декана Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета Александра Шатилова, Россия продемонстрировала свои силы, заставив Эквадор сделать свой выбор не в пользу Соединенных Штатов Америки. Несмотря на то, что Эквадор — достаточно бедная страна, зависящая от своего северного соседа, Россия достаточно жестко предупредила его в плане двустороннего торгового партнерства, в частности экспорта бананов, который является значительным и ресурсоемким пунктом экономики Эквадора. Поэтому, взвесив все «за» и «против», эквадорское руководство предпочло занять сторону России и отказаться от поставки Штатам, а по факту Украине военной техники.

«Причем, мне кажется, что здесь как раз значимость этого события заключается в том, что в настоящий момент уже далеко не все страны мира считают, что Америка сильнее России. Многие страны мира полагают, что уже наступила многополярность, и не все должны плясать под дудку Вашингтона. И более того, здесь сделали выбор в пользу России, посчитали Россию более надежным партнером и более сильной стороной, чем США. Это первая ласточка того, что американское влияние начинает размываться. И это не последний пример и не последняя ситуация. Штаты слабеют на глазах, раздираются внутренними противоречиями и вообще, как говорится, не могут никак продемонстрировать силу, которая определяла раньше их статус гегемона. Ну а в такой ситуации происходит разбалансировка всей системы и мы видим, что многие уже перестают бояться и уважать Америку», — отмечает эксперт.

Он также высказался по поводу слов Даниэля Нобоа о качестве советского вооружения. По словам Шатилова, образцы техники достаточно долговечные и ими до сих пор пользуются многие страны мира. В России, на Украине, и даже во многих странах НАТО они до сих пор не списаны и не заменены новейшими образцами. К тому же, определенная часть техники может использоваться в качестве запчастей для тех единиц, которые вполне еще годны к эксплуатации. Именно по этой причине Россия так жестко надавила на Эквадор в плане блокировки этих поставок. Украина могла использовать советские запасы как по назначению, так и в качестве запчастей для ремонта той техники, которая у них имеется. Об этом подробнее рассказал генерал-майор армии России Сергей Липовой.

Фото, видео: © РИА Новости; Личный архив Сергея Липового; 5-tv.ru

«То, что наметился бартер одной техники на другую, не говорит о том, что у нас плохое вооружение. Это говорит о том, что Америка надавила на Эквадор и заставила поменять более дешевую, более надежную военную технику на более дорогую, более капризную американскую, пообещав им различные баснословные льготы, проценты и прочее. Но, как показывает история, все сделки с американцами заканчиваются для стран если не плачевно, то, во всяком случае, государства от этого только теряют, нищают и работают себе в убыток. Поэтому, в данной ситуации, если Эквадор поменяет советскую технику — она бумерангом пойдет на Украину, а Америка поставит в обмен более дорогие образцы. Тем самым, она привяжет эквадорские вооруженные силы к своему оборонно-промышленному комплексу, заставив покупать не только технику, но и специалистов, и обслуживание. Эквадор от этой сделки только потеряет и на долгие годы будет привязан к США», — поясняет генерал-майор.

Также эксперты отмечают, что наиболее показателен в данной ситуации психологический эффект от того, что относительно бедный и зависимый от США Эквадор вдруг проявил неуступчивость и предпочел Россию Соединенным Штатам. Это событие является весьма знаковым и характерным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия сняла запрет на поставки бананов из Эквадора.