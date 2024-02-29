Бездействие хоронит: как знаменитости выбирались из депрессии и апатии

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Звезды сталкивались с чувством нереализованности, буллингом и различного рода зависимостями.

Жизнь состоит не только из радостных моментов и счастливых событий, каждому приходится проходить через различные трудности и препятствия, а также выбираться из тяжелых эмоциональных состояний: кризиса нереализованности, депрессии, апатии, различного рода зависимостей. Звезды отечественного шоу-бизнеса, которым пришлось пройти через череду взлетов и падений, чтобы занять свое место под солнцем, эксклюзивно рассказали корреспонденту 5-tv.ru, какие проблемы им пришлось преодолеть и что помогло в пиковый момент не опустить руки, на показе нового реалити-шоу «Запуск».

По признанию блогера Helen Yes, в свои 29 лет ей уже пришлось пройти через многие травмирующие события: буллинг в школе, измены, развод, хейт в социальных сетях. Тем не менее, как рассказывает артистка, не застрять в негативных состояниях ей удалось благодаря правильному фокусу.

«Самый главный секрет и лайфхак — это всю эту негативную энергию, которая есть, перенаправить в творчество. Вот это работает. Вот здесь результаты», — отмечает блогер.

Как рассказывает Helen Yes, она сталкивалась с чувством нереализованности. В попытках найти себя девушка пробовала себя во многих сферах.

«Я в своей жизни продавала бетон, открывала магазин детской одежды, перепродавала китайские товары с AliExpress, открывала магазин мяса, продавала межкомнатные входные двери. <…> У меня, наверное, такой большой путь. Открывала свои салоны красоты. И вот именно, когда у меня были свои салоны красоты, я снималась тогда в „Битве салонов“, начала вести соцсети, я нашла себя. Не бывает такого, что ты с первого раза по щелчку пальцев понимаешь, кем будешь. Важно пробовать и понимать, что у тебя откликается, а что нет. А если откликается, не сдаваться!» — поделилась мотивирующей речью блогер.

Певец Akmal’ признался, что в школьное время он столкнулся с буллингом. Артист переехал из Средней Азии в Россию, где поступил в учебное заведение. Ученики, в свою очередь, без энтузиазма приняли нового одноклассника и стали придумывать ему обидные прозвища. Столкнувшись с отторжением и враждебностью по отношению к себе, Akmal’ стал искать спасение в учителях, но и они не смогли должным образом поддержать ребенка.

«Мне было очень тяжело, но в силу того, что у меня очень, слава Богу, хорошие понимающие родители, мне несложно дался этот период. И по сей день я сталкиваюсь иногда с депрессией, я иногда начинаю додумывать что-то, что не является действительностью», — рассказывает артист.

Как только Akmal’ понимает, что к нему подступает негативное состояние, он старается проводить больше времени с любимыми людьми и отправляться в различные путешествия.

«100 процентов всегда отключаю телефон, потому что телефон, как оказалось, — это источник негатива», — подметил артист.

Музыкальный исполнитель Натан признался, что у него нет возможности на долгое время проваливаться в депрессию, ведь на нем лежит большая ответственность — семья. Тем не менее, и его накрывало разрушающее состояние, избавляться от которого он старался разными способами.

«Я пробовал разное. И, например, напиваться. Это делает еще хуже. Или уходить в какие-нибудь компьютерные игры. Это тоже делает еще хуже. Бездействие максимально губит тебя. Прямо глубоко хоронит. Поэтому, наверное, самое лучшее: либо пойти в зал, либо просто утонуть в работе», — считает Натан.

Ранее 5-tv.ru писал, как «простой» недосып может разрушить жизнь.