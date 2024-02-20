Спустя 15 лет: внук Мордюковой хочет получить наследство знаменитой родственницы

Фото: www.globallookpress.com / Igor Gnevashev

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Владимир Тихонов недоволен тем, что ему не досталась элитное жилье бабушки.

Разборки по поводу наследства в семье народной артистки СССР Нонны Мордюковой не стихают. Уже 15 лет родственники не могут поделить элитное жилье. Теперь в борьбу вступил внук актрисы — Владимир Тихонов.

Единственный сын Мордюковой Владимир состоял в браке с Натальей Варлей, от которой у него родился сын Василий. Второй союз с фигуристкой Натальей Егоровой подарил рождение второго сына — Владимира.

Но последующие события в семье выдающейся киноактрисы были не столь радостны. Любимый сын Владимир еще в молодости начал употреблять запрещенные вещества, которые его и погубили. Для Мордюковой это была невыносимая утрата. Эту трагическую историю вспомнили в эфире шоу на федеральном телеканале, куда пришел внук актрисы.

После смерти сына Мордюкова отвернулась от невестки и внука. Уже тогда отношения в большой семье не заладились. Владимира Тихонова-младшего никуда не приглашали. Он был оторван от семьи. Несмотря на это, отвергнутый внук остался недоволен тем, что ему наследство не досталось.

В ходе шоу внук Владимир и племянница актрисы Юлия договорились встретиться и мирно урегулировать все вопросы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Никита Джигурда продолжает борьбу за наследство подруги Браташ.