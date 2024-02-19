«Начинает кружиться голова»: Егор Крид пожаловался на проблемы со здоровьем

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Певец был вынужден обратиться в медицинское учреждение. Что с ним случилось?

Российский певец Егор Крид шокировал поклонников новостью о серьезной болезни. Во время прямой трансляции на Twitch исполнитель признался, что испытывает дезориентацию и постоянные головокружения.

«Я могу спокойно сидеть в кафе, и у меня начинает кружиться голова», — рассказал исполнитель.

Тревога за здоровье и явные проблемы вынудили артиста обратиться к врачам. После обследования у певца обнаружили гипоксию головного мозга. Крид уточнил, что это может быть вызвано остеохондрозом. Из-за этого кровь в его мозг поступает неравномерно.

Лечение включает в себя ношение воротника Шанца по 40 минут в день, а также курсы массажа и препараты, нормализующие кровоснабжение.

У рэп-исполнителя проблемы не только с этим. Ранее он признавался, что столкнулся с паническими атаками.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Егор Крид «потерял» около пяти миллионов рублей после суда.