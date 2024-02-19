В России могут ввести штрафы за невыполнение задач теробороны
Правительство РФ одобрило проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
Фото: © РИА Новости / Антон Вергун
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Соответствующий законопроект уже рассмотрели в правительстве.
Штрафы до 50 тысяч рублей могут ввести в России за невыполнение задач территориальной обороны. Законопроект уже поддержали в правительстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Речь идет о предложении Минобороны РФ, которое предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Ведомство предлагает штрафовать должностных лиц, которые не выполняют или не в полной мере выполняют необходимые мероприятия по теробороне.
В правительстве СМИ подтвердили, что поддержали данный законопроект.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что многие дачники любят высаживать на участке различные вьюнки. Данные растения и выглядят красиво, и в уходе неприхотливы. Но с февраля 2024 года под запретом в России оказался один из его видов — ипомея трехцветная, так как семена популярного однолетника содержат галлюциногенные вещества.
Стоит отметить, что это не единственное растение, за посадки которого можно пострадать. О том, какие растения категорически нельзя сажать на дачном участке, — в материале 5-tv.ru.