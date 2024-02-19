«Респект»: видеоинженер клипа рэпера ST на песню «Дай ему сил» рассказал о съемках

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Музыкант впервые представил эту песню на концерте в ЛНР для бойцов Росгвардии.

23 февраля в День защитника Отечества состоится выход клипа рэпера ST на песню «Дай ему сил», которую он представил на концерте в ЛНР для бойцов Росгвардии. Владимир Гусев — видеоинженер клипа — рассказал 5-tv.ru о том, что его впечатлило понимание, с которым отнеслись к процессу съемок участвовавшие в них военнослужащие.

«Все нормальные ребята, я тоже был военнослужащим. Такие же люди, как и мы, у них жизнь просто суровее сейчас, чем у нас. Шутки понимают, сами шутят, в процесс вовлечены. Классные парни. Привет и респект вам за то, что вы сейчас делаете», — поделился он.

Гусев также рассказал, что съемки в таких непростых реальных условиях он проводил впервые.

«Я еще никогда не лазил по окопам с камерой <…>. И слякоть, и снег, и постоянно меняющаяся температура — на улице прохладно, внутри тепло, постоянно запотевает камера. Нужно быстро придумывать, как от этого избавиться. Это было интересно», — отметил Гусев.

Премьера клипа на песню «Дай ему сил» состоится в ближайшее время. Его героями являются бойцы Росгвардии, по сюжету в видео раскрываются истории обычных парней, которые считают своим долгом защищать Родину.