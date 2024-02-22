Митя Фомин назвал крепкие пары российского шоу-бизнеса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Сам 50-летний артист до сих пор не женат, хотя не теряет надежды найти спутницу жизни.

Певец Митя Фомин в общении с журналистами на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней китайского Нового года назвал крепкие пары российского шоу-бизнеса. Их оказалось всего три.

«Юля Ковальчук и Алексей Чумаков, Наталья Подольская — [Владимир] Пресняков, пожалуйста. Ханна и Пашу — прекрасный пример, конечно же», — отметил экс-солист группы Нi-Fi.

Сам Фомин, отметивший в январе 50-летие, до сих пор не женат. В канун минувших новогодних праздников он заявил в одном из интервью, что надеется когда-нибудь встретить женщину, которую отведет в ЗАГС, а она, в свою очередь, подарит ему наследника. При этом искать спутницу на сайте знакомств или устраивать кастинг артист не хочет, ведь относится к поиску дамы сердца со всей серьезностью.

Когда-то артиста предали, и теперь он тщательнее подходит к выбору близкого человека. Мама его ребенка должна быть красивой, при этом ни цвет волос, ни расовая принадлежность не имеет особого значения. Также женщина мечты Мити Фомина должна быть трудолюбивой и ответственной.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему певец Митя Фомин считает День всех влюбленных придуманным праздником.