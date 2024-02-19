«Враг несет потери»: что происходит в районе Вербового и Работино

Рогов заявил об ожесточенных боях у Вербового и Работино

Фото: Reuters / STRINGER

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Подробности привели власти Запорожской области.

Ожесточенные бои наблюдаются в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова главы регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут потери, отметил Рогов. Российские военные, в частности, наносят удары по противнику из Новопокровки, Вербового и западнее Работино.

«Наши ребята теснят противника в районе Вербового и Работино. Враг несет потери — как в военной технике, так и личном составе», — рассказал Рогов.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные, входящие в подразделения группировки «Центр», заняли более выгодные рубежи на авдеевском направлении.