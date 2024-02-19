Утверждены правила выдачи удостоверения ветерана добровольцам от Росгвардии

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Постановление уже подписали в правительстве.

Правительство России утвердило правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам в составе Росгвардии для выполнения задач в ходе спецоперации на Украине. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Участники добровольческих формирований в составе Росгвардии будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Правила выдачи этого документа утверждены постановлением правительства», — говорится в документе.

Чтобы получить удостоверение, нужно подать заявление на имя командира воинской части. Решение будет принимать специальная комиссия. Она также направит удостоверение в воинскую часть, на базе которой создано добровольческое формирование.

В случае утери документов, которые подтверждают участие в таком формировании, должностные лица будут самостоятельно их искать.

Удостоверение будет подтверждать статус ветерана и право на соцльготы, в том числе по налогу на имущество, расходы на оплату коммунальных платежей и бесплатный проезд. Таким гражданам также полагается ежемесячная денежная выплата.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России упростили условия переселения соотечественников для репатриантов. Впредь им больше не придется подтверждать свое знание русского языка на достаточном для общения уровне.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.