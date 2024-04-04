«Случилось в девять лет»: нумеролог раскрыла интересную деталь из детства Нюты

Певица Нюта: нумеролог высчитала, что в девять лет я перенесла травму шеи

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Экс-участница «Ранеток» рассказала случай, после которого она увлеклась нумерологией и гаданием.

Певица Нюта (Анна Байдавлетова) рассказала о нумерологе, которая точно высчитала, что в детстве девушка перенесла травму шеи.

«К нумерологу обращалась несколько раз — у меня есть знакомая очень крутая. Она мне делала расчет и сказала, что у меня в девять лет, возможно, была травма шеи. А я в девять лет „свернула“ шею. То есть такое интересное совпадение», — поделилась Нюта в общении с журналистами на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней китайского Нового года.

Именно после этого, добавила экс-участница «Ранеток», она начала присматриваться к нумерологии, как к виду предсказаний. По словам Нюты, она также серьезно увлекается эзотерикой и гаданием на картах таро, причем ее предсказания чаще всего сбываются.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему певица Нюта считает неправильным «программировать» людей во время гадания.