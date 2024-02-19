СМИ узнали о планах США поставить Украине ATACMS с еще большей дальностью

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Marco Gomez

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Обсуждения уже ведутся в администрации Байдена. Однако американцы пока даже не смогли согласовать пакет о финансировании киевского режима.

США могут поставить Украине новый вариант баллистической ракеты ATACMS, обладающей большей дальностью полета. Американцы работают над этим вопросом, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Сейчас США склоняются к отправке версии этой ракеты большей дальности, что позволит Украине бить дальше внутри контролируемого Россией Крымского полуострова», — говорится в сообщении телеканала.

Однако, по данным СМИ, инициатива находится под вопросом, поскольку у самих США ограниченные запасы ATACMS. Кроме того, один из американских чиновником отмечает, что поставка таких ракет невозможно без одобрения пакета финансирования. А его до сих пор не приняли в Конгрессе.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, в ходе которой обсудил поставки вооружения, в том числе ракеты ATACMS. Однако выклянчить его не получилось. По словам украинского лидера, решение так и не было принято.

Украинские боевики ощущают острую нехватку вооружения и техники. Кроме того, запасы живой силы сильно истощились после провала летнего контрнаступления. Теперь ВСУ приходится вести оборонительную борьбу. В это время поддержка киевского режима со стороны США и Европы существенно сократилась. В Вашингтоне до сих пор не могут согласовать выделение средств Незалежной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что палата представителей США ушла на перерыв до конца месяца, так и не проголосовав по законопроекту о помощи Украине, Израилю и Тайваню.