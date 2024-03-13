«Рыдать, как Бузова»: Катя Гусева призналась, что не получает желанных подарков

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав \ ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Знаменитость заявила, что мужчины никогда не понимают, чего хотят женщины на самом деле.

Диджей Катя Гусева заявила, что мужчины никогда не понимают, чего на самом деле хотят женщины, поэтому самые желанные подарки она, как правило, делает себе сама.

«Я всегда говорю прямо, что я хочу, но это не значит, что я это получаю. Чаще всего все, что я хочу, я делаю себе сама. Сейчас, как Ольга Бузова, буду рыдать прямо, мне кажется… Да потому что они (мужчины — Прим. ред.) не понимают некоторые вещи, которые мы хотим», — эмоционально высказалась знаменитость в общении с журналистами на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней китайского Нового года.

Также Катя Гусева заявила, что все мужчины через год совместной жизни начинают «халтурить» — перестают дарить подарки и вообще уделяют меньше внимания своим женам. В пример знаменитость привела собственного супруга, у которого спустя всего год после свадьбы была вынуждена буквально выпрашивать подарок на День всех влюбленных.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему певец Митя Фомин назвал День всех влюбленных придуманным праздником.