Опасный тренд: чем чреват эффект «лисьих глазок»

Фото: www.globallookpress.com / Kozera

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Красота требует жертв, но каких?

Тренд «лисьего взгляда» захватил весь мир. Благодаря нему глаза оказываются как бы натянуты к вискам, что создает лифтинг-эффект. Популярность он приобрел из-за американских моделей Беллы Хадид, Кайли Дженнер и Хейли Бибер. Как добиться такого эффекта миндалевидных глаз и чем это может быть опасно, объяснил доктор медицинских наук Тигран Алексанян изданию utro.ru.

Как добиться эффекта «лисьего взгляда»?

Тигран Алексанян рассказал, с помощью каких методов можно добиться кошачьего взгляда:

Кантопластика. Моделирует уголки глаз и создает раскосый взгляд за счет операции на верхних и нижних веках.

Эндоскопический лифтинг. Здесь такой формы глаз можно добиться с помощью подтягивания мышц и кожи в верхней трети лица.

Блефаропластика. Этот метод корректирует внешние уголки глаз.

Нитевой лифтинг. Моделирование нитями бровей и края уголков глаз. Отмечается, что эффект после такой процедуры недолговечен.

Филлеры и ботокс. Инъекции могут приподнять брови и распахнуть взгляд. Эффект так же может быть непродолжительный.

Липофилинг. Методика перераспределения жира также помогает достичь раскосого лисьего взгляда.

В чем опасность

Любое вмешательство несет риски. Если делать процедуры повторно, то может начаться фиброз тканей. Например, нитевой лифтинг опасен тем, что нить может сорваться и переместиться в другую анатомическую область. Длительного результата можно добиться только с помощью хирургических методов.

Специалист предупреждает, что надрезы нарушают кожный покров, а уколы могут оставить гематомы. Перед любыми манипуляциями необходима консультация с врачом.

«Как правило, блефаропластика совместно с височным лифтингом — наиболее частый и хорошо зарекомендовавший себя метод. Но надо понимать, что височная зона считается анатомически сложной, поэтому пациенту не стоит выбирать бюджетные и непроверенные пути — важно обращаться в клинику с надежной репутацией и профессиональными опытными врачами», — отмечает профессор.

Ранее 5-tv.ru сообщил, чем опасен ботокс для организма.