Юрист рассказала, как законно сэкономить на «коммуналке»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Какие категории граждан имеют право на льготные тарифы? И как быть остальным?

Каждому необходимо знать несколько способов, которые помогут уменьшить ежемесячные платежи по ЖКУ. О том, как не отдавать половину зарплаты на коммунальную статью расходов, рассказала декан юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Гульнара Ручкина, пишет aif.ru.

Кто имеет право на льготный тариф ЖКУ?

На льготы могут рассчитывать ветераны войны и труда, участники боевых действий, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, инвалидов I и II групп, инвалиды войны, чернобыльцы, их вдовы, жертвы радиации на Семипалатинском полигоне и работники сельских школ.

Юрист отметила, что если у человека сумма платежа превышает 22% от дохода, то он может рассчитывать на субсидию от государства. Жителям Москвы полагается компенсация, если сумма по ЖКУ превысила 10% от доходов, а в Санкт-Петербурге — 14%.

Люди от 70 до 79 лет имеют полное право платить лишь половину взноса за капремонт. А по достижении 80 лет плата за ремонт перестает взиматься полностью. По закону, военнослужащие и их семьи платят половину суммы за коммунальные услуги. Это же касается и солдат, проходящих срочную службу.

Всем остальным категориям граждан, если они хотят сэкономить, придется устанавливать счетчики. Оплата по ним в несколько раз выгоднее, чем по нормативам.

Если в квартире никто не находился больше пяти дней, а счетчики не установлены, то вы имеете право запросить перерасчет оплаты ЖКУ. Для этого потребуется заявление и документ, который будет подтверждать отсутствие жильцов в квартире.

Ранее 5-tv.ru писал об отмене комиссии при оплате ЖКУ для ряда граждан.