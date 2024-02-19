Мастер-класс по хобби или часы: названы лучшие подарки на 23 февраля
Психолог Наумова: подарку на День защитника Отечества стоит уделить внимание
Фото: www.globallookpress.com / Vikki Grant
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По словам эксперта, лучше заранее уточнить у мужчины его пожелания.
День защитника Отечества наступит совсем скоро, а многие только начинают задумываться о том, что же подарить любимым мужчинам. По словам психолога и семейного психотерапевта Натальи Наумовой, главным подарком для близких станет ваша забота и любовь. Об этом эксперт рассказала в беседе с NEWS.ru.
Важно уделить внимание своим дорогим мужчинам, будь это супруг, отец или сын. При поиске подарка стоит учитывать их интересы и предпочтения, и уже на основе увлечений человека делать тот или иной выбор.
«Можно подарить часы, одежду, рубашку, галстук, аксессуары для гаджетов, что-то для машины или рыбалки. Мастер-класс по хобби и интересам, например, интересным вариантом является полет в аэротрубе или совместный поход на квест», — предложила специалист.
Подарки могут быть самыми разными. Также за несколько дней до праздника лучше уточнить, чего именно хочет мужчина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как как экстремально отметить 23 февраля.