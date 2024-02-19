В подмосковной Лобне введен режим оповещения жителей о ЧС

Жителей Лобни эвакуируют из домов после введения плана «Загорск»

Фото: © РИА Новости / Макс Ветров

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Что происходит сейчас в городе?

Режим оповещения жителей о чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в подмосковной Лобне, жителей четырех домов эвакуируют. Об этом сообщили в администрации города.

«Проводятся проверочные мероприятия. Эвакуируются дома 4, 6, 13 по улице Мирная и дом 1 по улице Дружбы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе введен план «Загорск». Пункты эвакуации развернуты в школах № 3 и № 5. Для получения подробной информации жители могут позвонить по телефону 8 (495) 577-12-43. Интересующимся расскажут о происходящем в дежурной службе администрации.

В 14:05 по московскому времени администрация Лобни заявила о завершении проверочных мероприятий со стороны правоохранителей, поэтому режим «Загорск» был снят. Жителям разрешили возвращаться в дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что театр оперы и балета в Казани эвакуировал зрителей из-за потопа. Судя по распространившимся в соцсетях кадрах, подтопило даже улицу рядом с культурным учреждением.