Российского посла вызвали в МИД Германии

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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С чем связано решение Анналены Бербок?

Российского посла в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ в ходе брифинга с журналистами.

«Министр иностранных дел (Анналена Бербок. — Прим. ред.) перед началом встречи в Брюсселе еще раз прокомментировала смерть Алексея Навального*. И я хотела бы сообщить вам, что федеральное правительство, министерство иностранных дел вызывают сегодня посла России», — привод слова представителя МИД Германии ТАСС.

О смерти Навального в пятницу, 16 февраля, сообщило управление ФСИН по ЯНАО. По данным ведомства, блогер почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Медики констатировали смерть.

В Кремле позднее отметили, что Запад, не дожидаясь официальной информации, успел сделать немало заявлений. По словам Дмитрия Пескова, это хамство и абсолютно непозволительно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина из-за объявления в розыск эстонского премьер-министра Каи Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа.

Указывалось, что данные лица разыскиваются МВД России в рамках уголовной статьи, однако не уточнялось, о какой именно речь.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму