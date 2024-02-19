«Сил терпеть не осталось»: молодая жена Петросяна рассказала о наболевшем

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Причиной изменений во внешнем виде Брухунова поделилась с подписчиками в личном блоге.

Татьяна Брухунова, молодая супруга известного юмориста Евгения Петросяна, рассказала подписчикам о наболевшем в личном блоге. На ее признание обратило внимание издание dni.ru.

Артист комедийного жанра женился в пятый раз в 2019 году, его новой избранницей стала Татьяна. Она достаточно популярна в социальных сетях — жена Петросяна постоянно делится со своей аудиторией различными модными образами и мыслями. Брухунова предпочитает красиво и стильно одеваться, выбирая классические и сдержанные вещи.

Однако накануне супруга юмориста решилась на серьезные перемены и появилась в новом красочном наряде. Она выбрала бордовый платок на голову, розовые очки и куртку с цветочным принтом. Свой образ Татьяна Брухунова объяснила «грустными» погодными условиями. По ее словам, бесконечная зима уже утомила — в ожидании весны одеваться хочется как можно ярче.

«Когда сил терпеть зиму уже совершенно не осталось, на помощь приходит пуховик в цветочек и розовые очки», — пожаловалась возлюбленная Евгения Петросяна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известна сумма, которую жена Петросяна потратила на отпуск.