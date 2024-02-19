Леонид Слуцкий встретился со студентами в рамках проекта «Молодой законотворец»

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Кандидат в президенты РФ принял участие в торжественном завершении первого сезона проекта.

Вопрос подготовки молодых госслужащих обсуждал со студентами кандидат в президенты от партии ЛДПР. В Малом зале Госдумы Леонид Слуцкий сегодня принял участие в торжественном завершении первого сезона проекта «Молодой законотворец».

Он был создан в марте 2023 года. Авторы проекта преследовали главную цель — подготовить специалистов разных уровней в области законотворчества.

До выборов президента России остается меньше месяца. Голосование будет длиться три дня — с 15 по 17 марта. Как ранее отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования ранее пришлась по нраву россиянам.

Уже известно, что кандидатами на пост главы государства стали четверо: действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru писал, что в России официально началась агитационная кампания кандидатов в президенты.