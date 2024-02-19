В Минобороны РФ рассказали, как боевики пытались отравить главу ЛНР Пасечника

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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И это не единичный случай применения киевским режимом химического оружия.

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в декабре 2023 года получил тяжелое отравление фенольными соединениями. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ Игорь Кириллов.

«5 декабря 2023 года глава администрации Луганской Народной Республики Леонид Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями», — сказал он в ходе брифинга.

Кириллов подчеркнул, что это дело рук Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как выяснилось, боевики используют токсичные соединения не только на поле боя, но и для проведения террористических актов.

И это не единичный случай отравления высокопоставленных должностных лиц токсичными соединениями. В том числе, 9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с соответствующими признаками. Результаты лабораторных исследований показали, что в пробах присутствует рицин, включенный в Первый список КЗХО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные предотвратили покушение на главу Малокаховки Романа Назарова. В частности, недоброжелатели пытались взорвать машину, на которой ездит чиновник.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.