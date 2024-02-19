NYT: инициатива в боях на Украине определенно закрепилась за Россией

Фото, видео: Reuters / CLODAGH KILCOYNE; 5-tv.ru

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Наши войска сосредоточили десятки тысяч военных под Мариуполем и Купянском.

На Западе уже открыто признают — инициатива на поле боя определенно за Россией. Как пишет The New York Times, сейчас ситуация на фронте «самая опасная» — это цитата — для Киева с начала военного конфликта.

ВСУ вынуждены отступать сразу по пяти ключевым направлениям. Попытки захватить фланги вокруг Артемовска — провалились. Также издание публикует карту местности и подробности операций. А Financial Times приводит слова военачальников НАТО, которые признают, что возложили слишком большие надежды на украинские силы.

«Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что Запад был „слишком оптимистичен по поводу войны в 2023 году“, полагая, что если дать украинцам боеприпасы и необходимую подготовку, то они победят», — пишут авторы Financial Times.

Западные журналисты сообщают, что российские силы сосредоточили до 40 тысяч военных под Мариуполем, свыше 100 тысяч — под Купянском.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 20222 года объявил о начале специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Тогда власти республик обратились за помощью к Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Сенате США предложили отказаться от безвозмездной помощи Украине.