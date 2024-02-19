Сбежали не все: что на допросе рассказали боевики ВСУ, пленные в Авдеевке

Пленные боевики ВСУ утверждают, что попали в Авдеевку несколько дней назад

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Националисты утверждают, что в городе находились всего несколько дней и не успели выполнить каких-либо задач.

В Сети появились кадры первых допросов украинских националистов, которые попали в плен к нашим военным в Авдеевке. Многие боевики не успели сбежать.

И теперь большинство из них, как под копирку, слезно заявляют, что попали в город несколько дней назад, когда ВСУ бросало сюда почти все резервы.

А до этого они находились в теробороне на западных границах. И говорят — воевать не воевали, отношения к ударам по жилым районам Донецка не имеют.

— Я служу всего две недели.

— Какие задачи выполнял?

— Получить броник и каску…

— Задачи не выполнял?

— Нет, не выполнял.

— То есть, первым твоим заданием было, тебя сюда отправить.

— Так точно.

— Когда вас сюда отправили?

— Три дня назад.

В субботу, 17 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Авдеевки и бегстве противника. Украинские боевики оставили на полях сражений военную технику и боеприпасы.

Штурм города начался 5 февраля, об обстановке публично не говорилось, пока российские войска не победили противника. Им удалось сдвинуть линию фронта и обезопасить жителей Донецка и ближайших населенных пунктов — ВСУ вели обстрелы по жилым районам именно из укреплений в Авдеевке. Сейчас в районе ведется зачистка.

Позднее Белый дом обвинил Конгресс в бездействии относительно военной поддержки Киева. Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции 17 февраля, заявил, что вывести войска из Авдеевки пришлось из-за недостаточной помощи со стороны Запада.

В ответ на это МИД РФ поправило его, отметив следующее: Незалежная может воевать только за деньги. В этой связи маловат шанс, что власти решили вывести войска ради спасения людей.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит освобожденная Авдеевка.