Сбежали не все: что на допросе рассказали боевики ВСУ, пленные в Авдеевке
Пленные боевики ВСУ утверждают, что попали в Авдеевку несколько дней назад
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
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Националисты утверждают, что в городе находились всего несколько дней и не успели выполнить каких-либо задач.
В Сети появились кадры первых допросов украинских националистов, которые попали в плен к нашим военным в Авдеевке. Многие боевики не успели сбежать.
И теперь большинство из них, как под копирку, слезно заявляют, что попали в город несколько дней назад, когда ВСУ бросало сюда почти все резервы.
А до этого они находились в теробороне на западных границах. И говорят — воевать не воевали, отношения к ударам по жилым районам Донецка не имеют.
— Я служу всего две недели.
— Какие задачи выполнял?
— Получить броник и каску…
— Задачи не выполнял?
— Нет, не выполнял.
— То есть, первым твоим заданием было, тебя сюда отправить.
— Так точно.
— Когда вас сюда отправили?
— Три дня назад.
В субботу, 17 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Авдеевки и бегстве противника. Украинские боевики оставили на полях сражений военную технику и боеприпасы.
Штурм города начался 5 февраля, об обстановке публично не говорилось, пока российские войска не победили противника. Им удалось сдвинуть линию фронта и обезопасить жителей Донецка и ближайших населенных пунктов — ВСУ вели обстрелы по жилым районам именно из укреплений в Авдеевке. Сейчас в районе ведется зачистка.
Позднее Белый дом обвинил Конгресс в бездействии относительно военной поддержки Киева. Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции 17 февраля, заявил, что вывести войска из Авдеевки пришлось из-за недостаточной помощи со стороны Запада.
В ответ на это МИД РФ поправило его, отметив следующее: Незалежная может воевать только за деньги. В этой связи маловат шанс, что власти решили вывести войска ради спасения людей.
Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит освобожденная Авдеевка.