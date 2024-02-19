Кириллов напомнил о заявлениях США по наличию в арсенале вещества «Новичок»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Сами американцы докладывали об этом до 2018 года.

США ранее указывали на то, что в их запасах есть 460 тонн неустановленных отравляющих веществ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В ходе брифинга Минобороны РФ по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия Кириллов напомнил об отчетах США до 2018 года. Тогда американцы докладывали, что в арсенале хранят неустановленные химические вещества. Речь шла о 460 тоннах или 2% от общего запаса.

Кириллов уточнил, что тогда США говорили о химических соединениях, относящихся к классу амидидофторфосфатов, «более известных американской общественности под названием «Новичок».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад продолжает свои биологические программы. Страны Евросоюза в конце прошлого года выступили с инициативой разместить на постсоветском пространства биолаборатории.