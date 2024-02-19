Кремль отреагировал на заявления Запада после смерти Навального*: «Мы слышали»

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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В конце прошлой недели в колонии, где содержался блогер, сообщили о его смерти после ухудшения самочувствия.

В Кремле прокомментировали заявления западных чиновников после смерти блогера Алексея Навального* в колонии. Об этом с журналистами пообщался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Запад, не дожидаясь официальной информации, успел сделать немало заявлений. По словам Пескова, это хамство и абсолютно непозволительно.

«Это не подобает государственным деятелям, из уст которых мы слышали такие заявления. И эти заявления, безусловно, не могут нанести какой-то ущерб главе нашего государства, но они абсолютно не красят тех, кто с такими заявлениями выступает», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также ответил на вопрос журналистов о том, когда завершатся все необходимые действия для передачи тела Навального его родственникам. Песков подчеркнул, что конкретно администрация президента не занимается данными вопросами.

О смерти Навального в пятницу, 16 февраля, сообщило управление ФСИН по ЯНАО. По данным ведомства, блогер почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Медики констатировали смерть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как официальный представитель МИД России Мария Захарова о смерти Навального. Дипломата поразила готовность Запада обвинять в случившемся кого угодно, не дождавшись официального заключения судмедэкспертов.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму