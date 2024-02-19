Боевые корабли РФ прибыли в Индию для участия в международном учении «Милан-24»

«Варяг» и «Маршал Шапошников» прибыли в Индию для участия в учении «Милан-2024»

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские моряки пробудут в этой стране больше недели.

Боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в Индию для участия в международном многостороннем военно-морском учении «Милан-2024». Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Отряд российских боевых кораблей уже прибыл в порт Вишахапатнам. В составе гвардейского ракетного ордена Нахимова — крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников».

В учении, по данным Минобороны РФ, планируется задействовать экипаж крейсера «Варяг». При этом «Маршал Шапошников» продолжит выполнение задач дальнего похода после пополнения корабельных запасов.

Российские моряки пробудут в Индии больше недели. Они примут участие в береговой и морской частях учения, а также в мероприятиях протокольного характера, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупнейшие учения НАТО «Стойкий защитник — 2024» пошли не по плану из-за британского авианосца. HMS Queen Elizabeth отстранили из-за поломки.