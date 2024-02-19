Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE

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Новые ограничения, как сообщает немецкий МИД, уже почти готовы.

Страны Евросоюза практически согласовали 13-й пакет санкций против России. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в преддверии встречи с коллегами из стран ЕС.

«Мы сейчас на пути к тому, чтобы принять 13-й пакет санкций, особенно в отношении дронов», — заявила она.

Бербок уточнила, что пакет санкций практически готов и скоро будет приведен в действие.

Обсуждение принятия 13-го пакета санкций против России назначено на 24 февраля 2024 года. По некоторым данным, под новые ограничения могут попасть физлица и компании, которые, по мнению стран Евросоюза, изготавливают оружие для России и снабжают ее важными технологиями и электроникой.

Западные СМИ указывали, что в 13-й пакет антироссийских санкций могут добавить 193 физических и юридических лица.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. США, страны ЕС и НАТО вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия якобы является вторжением. Однако главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Тем не менее Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экономика России сегодня не страдает, а показывает рост и имеет значительные возможности.