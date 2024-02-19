Зубы и сердце связаны? К чему может привести кариес

Стоматолог Янушевич: Если на зубах появилось пятно, то нужно сразу идти к врачу

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Чтобы избежать серьезных болезней, лучше вовремя обращаться к стоматологу.

Много людей не удиляет должного внимания зубам, не задумываясь, что в организме все взаимосвязано. Даже маленький кариес может привести к большим проблемам. Например, к инфаркту или инсульту.

Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич рассказал, почему важно вовремя начинать лечить зубы, сообщает aif.ru.

Если вы заметили, что на зубах появилась пигментация, которую никак не убрать щеткой, то следует обраться к врачу. Возможно, это кариес в пределах эмали. Его врач просто счистит и покроет зуб герметиком. Конечно, если поражение будет глубоким, то вам назначат лечение и поставят пломбу.

Даже если вы не замечаете ничего подозрительного на зубах, вам все равно не помешает посетить стоматолога. Существует специальный прибор, который может показать место поражения даже тогда, когда пигментации нет.

Запущенный кариес приводит к пульпиту, пародонтиту и периодонтиту.

«Микроорганизмы, которые поражают зуб во время кариеса, пульпита, пародонтита или периодонтита, попадают в русло крови. Когда они еще находятся в полости рта, к ним вырабатываются специальные плазматические белки, которые потом в токе крови могут создавать комплекс „антитело-антиген“, который поражает интиму сосудов», — рассказал стоматолог.

Ученые провели много исследований и нашли эти белки в бляшках. Из-за них может оторваться тромб, который часто служит причиной инфаркта и инсульта.

Олег Янушевич привел пример из своей практики, когда у пациента возникали серьезные проблемы со здоровьем из-за болезней, связанных с зубами. Человеку был поставлен имплант, развился периимплантит, что и то привело к поражению коленного сустава.

Важно помнить, что если вы не начнете лечение вовремя, то последствия могут быть тяжелыми. Это относится не только к зубам, но и к организму в целом.

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