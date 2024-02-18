Будьте осторожны: чем опасен сегодня отдых на Шри-Ланке
Фото: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda
О чем предупреждают заядлых путешественников?
Посольство России в Коломбо (Шри-Ланка) призвало россиян, постоянно живущих на острове, покинуть государство. Причиной тому послужили участившиеся случаи домогательств в отношении граждан РФ.
«В связи с участившимися инцидентами с участием российских граждан, прежде всего находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих на Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на родину», — обращает внимание URA.RU на официальное сообщение диппредставительства.
Не так давно три россиянки пожаловались на сексуальные домогательства со стороны персонала отеля в населенном пункте Хабарадува. В связи с этим между работниками и проживающим на территории Шри-Ланки гражданином РФ произошла драка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Северной Корее построят новую Вонсан-Кальмаскую турзону для россиян.