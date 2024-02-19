«Прилетел и сыграл»: как легендарный Фетисов поставил Ди Каприо на коньки

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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По словам российского спортсмена, звезда Голливуда не сразу согласился выйти на лед.

Легендарный советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов рассказал, как научил американского актера Леонардо Ди Каприо кататься на коньках. Этой занимательной историей двукратный олимпийский чемпион поделился в беседе с aif.ru.

Как объяснил спортсмен, он занимается особенным проектом по защите экологии — Last Game, что в переводе на русский означает «Последняя игра». Это хоккейные матчи, которые объединяют людей со всего мира. Вячеслав Александрович старается обратить внимание своих гостей на то, какие красоты природы исчезают из-за деятельности человека.

«Я собираю людей, которые могут влиять на общественное мнение, чтобы они увидели и осознали, что мы теряем. Нужны лидеры общественного мнения, у науки достучаться уже не получается», — заявил Вячеслав Фетисов.

Хоккеист играл даже на Байкале и Северном полюсе. Так, однажды одним из приглашенных гостей стал голливудский актер Леонардо Ди Каприо, которому чемпион позвонил за неделю до игры. Сперва артист хотел отказаться, так как ни разу не катался на коньках, но все же Фетисов смог убедить знаменитость приехать — он заверил, что у того еще есть время для подготовки.

«Прилетел и сыграл. У нас в стране медведей в хоккей играть научили, что мы, Ди Каприо на коньки не поставим?» — задался риторическим вопросом Вячеслав Александрович.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хоккеист «Тампы» Сергачев получил тяжелую травму во время матча.