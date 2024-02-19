Драгоценная картина: за сколько «Лунную ночь» Айвазовского продали на аукционе

Картину Айвазовского «Лунная ночь» продали на аукционе за 92 миллиона рублей

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Торги прошли в Московском аукционном доме 18 февраля.

Картину русского живописца Ивана Айвазовского «Лунная ночь» 1878 года продали на аукционе за 92 миллиона рублей. Об этом пресс-служба «Аукционного холдинга» сообщила агентству РИА Новости.

Торги прошли в Московском аукционном доме 18 февраля, после чего российский холдинг огласил результаты.

«Наибольший ажиотаж ценителей искусства ожидаемо вызвала жемчужина собрания и главный топ-лот аукциона — морской пейзаж Константинополя с башнями „Лунная ночь“ кисти Ивана Айвазовского», — гласит заявление.

Ушли с молотка также картины «Патриарх Филарет» Ильи Репина за 29,5 миллиона рублей, «Гималаи» Николая Рериха за 12 миллионов и «Церковь Афанасия Александрийского в Белой Слуде» Василия Верещагина за 9,5 миллиона.

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