Polymetal International продаст российский бизнес структуре «Мангазеи»

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Khameliyanin

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Данная сделка позволит золотодобывающей компании сосредоточиться на бизнесе в Казахстане.

Золотодобывающая компания Polymetal International продает российский бизнес структуре «Мангазеи». Об этом сообщает пресс-служба «Полиметалла».

«Сделка будет реализована путем продажи 100% акций АО «Полиметалл» (холдинговая компания российских активов группы) компании АО «Мангазея Плюс“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что АО «Полиметалл» оценивается в 3,69 миллиарда долларов. В эту сумму входят внешний и внутригрупповой долг. Данная сделка позволит компании сосредоточиться на бизнесе в Казахстане, пишут на сайте. Это также даст возможность снизить риски и сконцентрироваться на генерации стабильного дохода и новых инвестиционных проектах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что китайский банк Chouzhou остановил расчеты с Россией. Одна из крупнейших финансовых организаций КНР перестала проводить трансакции с контрагентами из РФ.