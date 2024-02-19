Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Только ВВП страны за минувший год показал рост. Отмечались и темпы снижения инфляции.

Экономика России сегодня не страдает, а показывает рост и имеет «значительные возможности». Об этом пишет издание Business Insider.

Россия сегодня способна продолжать спецоперацию, в том числе благодаря мощной экономике, отметил макростратег и эксперт по РФ в компании по управлению инвестициями Loomis Sayles Хассан Малик.

«С чисто экономической точки зрения у Москвы есть значительные возможности для продолжения боевых действий (на Украине. — Прим. ред.)», — указал эксперт.

Малик также заметил, что экономика Россия справляется со всеми ограничениями Запада, показывает твердую позицию в сфере энергоресурсов, сельского хозяйства и металлургии. Кроме того, нейтрализовать действие санкций помог параллельный импорт и ориентир на Китай и Индию.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. США, страны ЕС и НАТО вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия якобы является вторжением. Однако главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Тем не менее Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз готовится принять 13-й пакет антироссийских санкций, который будет направлен против обхода Россией установленных ранее ограничений.