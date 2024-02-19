Орган на заказ: российские ученые смогут производить искусственные роговицы глаз

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nir Alon; 5-tv.ru

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Специалисты также работают над созданием биореактора, способного выращивать другие ткани.

Российские ученые создали технологию для серийного производства искусственных роговиц глаза. Об этом в интервью «Известиям» сообщил руководитель Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета профессор Петр Тимашев.

Он также рассказал, что ключевой задачей стартовавшей в этом году программы «Орган на заказ» станет создание инновационного биореактора. Специалисты университета уже начали работу по созданию специальной биоинженерной лаборатории, которая позволит добиться этой цели.

Предполагается, что к 2027 году удастся наладить массовое производство искусственных органов.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин обсудил развитие российской медицины с учеными на полях II Форума будущих технологий.