Предотвращен теракт: на юге ДНР перехватили беспилотник боевиков

На юге ДНР перехватили беспилотник ВСУ и предотвратили теракт

Фото, видео: 5-tv.ru

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Дрон должен был ударить по гражданскому объекту в Мариуполе.

После поражения украинских формирований в Авдеевке Киев предпринимает любые попытки дестабилизировать обстановку в ДНР. Крупный теракт удалось предотвратить на юге республики.

Спецслужбы совместно с подразделением Росгвардии перехватили реактивный дрон-камикадзе ВСУ британского производства.

Летательный аппарат посадили вдали от домов. Он упал в поле. Внутри беспилотника обнаружили семь килограммов взрывчатки. Прибывшие саперы уничтожили заряд на месте.

После расшифровки полетного задания эксперты установили, что дрон должен был ударить по гражданскому объекту в Мариуполе.