Певец Сергей Куприк с женой продали квартиру в Черногории ради помощи Донбассу

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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По словам знаменитого артиста, его семья раз в месяц отправляет на фронт фуру с лекарствами и нужными вещами.

Певец Сергей Куприк в эфире федерального канала рассказал, что продал их с женой Екатериной квартиру в Черногории, чтобы помочь российским бойцам, участвующим в спецоперации на Украине.

С недвижимостью семья рассталась легко — оба понимали, что сейчас есть более серьезные проблемы, которые требуют всенародного вмешательства. По той же причине супруги стали рассказывать о своей благотворительности. Чтобы призывать к действию соотечественников.

«Мы решили, что она (Квартира в Серногории. — Прим.ред.) нам просто сейчас там не нужна, мы от нее избавились. И кому-то это помогло… Мы сначала тоже не рассказывали, что мы делаем, что мы помогаем, а потом мы решили, что нужно рассказывать. Раз в месяц у нас уходит фура двадцатитонная с лекарствами, с помощью. Эта фура в зависимости от того, что там находится, стоит от 6 до 12 миллионов. Это не считая автомобилей, техники, буханки. Мы туда увозим очень много», — сказал Куприк.

Сергей и Екатерина Куприк поначалу ездили в Донбасс с концертами, но вскоре поняли, что должны участвовать в судьбе солдат более активно. Екатерина поделилась историями о трогательных поступках людей по отношению к солдатам.

По ее словам, простые люди как могут поддерживают регион и своих защитников: пенсионерки вяжут носки, а школьники пишут бойцам письма. Читая эти письма, некоторые бойцы плачут. Дети благодарят их за свою жизнь в счастливом будущем.

В Мариуполе Сергей и Екатерина оказались на следующий день после освобождения. Никто не встретил, на улицах буквально никого не было — одни прятались, другие просто боялись.

Украинские боевики полностью разбомбили город, превратив его в горы мусора, наполнив воздух ужасным запахом. Видя последствия сражений, артисты лишь убеждаются, что поступают правильно.

Ранее, писал 5-tv.ru, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о судьбе брошенной на поле боя украинской военнослужащей.