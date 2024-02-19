В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины
Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine
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По какой причине было принято соответствующее решение?
Видеопослание Владимира Зеленского, которое должны были показать на открывшейся в понедельник, 19 февраля, в Токио конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, было отменено.
«В связи с причинами с украинской стороны видеопослание было отменено», — заявили модераторы конференции.
При этом в Японии в настоящее время с официальным визитом находится премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он уже успел выступить с речью на конференции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Зеленский отправился в турне по Европе.