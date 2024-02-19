Назад дороги нет: кто не дает принцу Гарри вернуться к королевским обязанностям

Фото: Reuters / TOBY MELVILLE

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Еще в 2020 году знаменитый наследник британского короля Карла III принц Гарри подписал себе приговор, решив покинуть дом и переехать в США.

Британский принц Гарри не сможет вернуться к исполнению королевских обязанностей в период лечения больного раком отца — короля Карла III. Возможность временно брать на себя ответственные мероприятия не предусмотрена заключенными еще в 2020 году договоренностями. Об этом сообщается в материале газеты The Sunday Telegraph, авторы ссылаются на источники в Букингемском дворце.

В британской прессе то и дело стали появляться сообщения о намерении принца Гарри снова взяться за работу на благо короны, но не на полный день. Так, в газете The Times появились данные о желании младшего наследника таким образом поддержать тяжелобольного Карла III в непростой период. Однако в 2020 году, еще при жизни королевы Елизаветы II, было решено — вполсилы работать на Букингемский дворец нельзя. Ради этой службы придется бросить все остальные. Информатор The Sunday Telegraph утверждает, что даже недуг монарха не повлияет на ситуацию.

«Те условия были довольно ясными и болезнь короля не изменила это», — заявил он.

В 2020-м, когда принц Гарри и его супруга Меган Маркл собирали чемоданы и заказывали самолет до США, Елизавета II благословила их на новую жизнь и приняла их желание стать более независимыми. Однако наследника короля поставили в строгие рамки. Согласно договору беглецы лишились всех титулов и почетных званий, в том числе воинских у Гарри, а также права официально представлять корону и действовать от ее имени.

Хоть Меган и Гарри и пытаются поддержать монаршую родню и онкобольного короля, они и действуют в рамках упомянутых договоренностей. И готовы даже посягнуть на семейные скрепы, являющиеся едва ли не святынями в Букингемском дворце. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц и женой вопреки традициям изменили фамилии своих детей.